Klimawandel macht Zusammenarbeit nötig

Wie die Bühler Kooperation Schwarzwaldwasser die Versorgung mit Trinkwasser sicherstellen will

Wasserhahn auf, Wasser marsch: So einfach ist das. Doch so selbstverständlich, wie es scheint, ist es nicht – jedenfalls nicht mehr. Das haben die zurückliegenden trockenen Sommer vor Augen geführt. Mancherorts in Baden-Württemberg musste eine Notversorgung eingerichtet werden.