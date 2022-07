Denkmal in der Straße der Weißen Rose

Wie ein Architekt in Bühl gegen den drohenden Grau-Anstrich eines Hauses kämpft

Jörg Purfürst ist 85 Jahre und geht noch mal auf die Barrikaden. Doch was bringt den pensionierten Beamten und Architekten so in Rage? Es geht um ein wertvolles, denkmalgeschütztes Haus, in dem der Rentner mit seiner Frau wohnt.