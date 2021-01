Doch, genau das tut es. Wir haben das Pech, dass wir auf der einen Seite zu nah an Bühlertal und auf der anderen zu nah an Bühl liegen. Die Altschweierer können zu Fuß dort einkaufen gehen. Als die letzte Bäckerei schloss, habe ich einige Geschäfte abgeklappert, von Steinbach bis Achern. Einige Bäcker sagten, sie hätten keine Kapazitäten mehr, andere, die eine Filiale in Bühl und Bühlertal haben, würden nicht mehr Kunden gewinnen, aber mehr Miet- und Personalkosten haben. So gesehen, ist unsere geografische Lage ein trauriges Los. Darüber kann ich nachdenken, wie ich will, es lässt sich nicht ändern.