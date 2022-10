Die Bachschlossschule (BSS) in Bühl ist Ende September von der Akademie für Philosophische Bildung und WerteDialog als „Philosophierende Schule“ zertifiziert worden. Eine Basisausbildung für Lehrkräfte war vorausgegangen. Um rein theoretische Debatten geht es nicht, wie Schulleiterin Constanze Velimvassakis und Elisabeth Ellenrieder vonseiten der Akademie erläutern.

Vielmehr stehe das Philosophieren rund um Themen im Fokus, die Kinder und Jugendliche beschäftigen und eng mit ihrer Lebensrealität verknüpft sind. Die Rektorin spricht von einem fächerübergreifenden „Bildungsprinzip“. „Die Schüler erhalten Denkwerkzeuge, um ergebnisoffen und wertschätzend in einen Dialog zu gehen und dem Gegenüber zuzuhören.“ Und das, sagt sie, sei im BSS-Unterricht schon überraschend erfolgreich praktiziert worden.

Bühler Bachschlossschule ist zweite Modelleinrichtung im Land

Die BSS ist die zweite Modellschule in Baden-Württemberg, die das Zertifikat erhielt, Sitz der Akademie ist in München. Wie also entstand die Idee? Velimvassakis: „Ein Lehrer hatte eine Fortbildung besucht und von dem Ansatz erzählt. Wir nahmen ihn in unseren Schulentwicklungsprozess auf und gingen mit 15 Personen an den Start, neben Grundschullehrern auch die Schulsozialarbeiterin und die pädagogische Assistentin“, so Velimvassakis.

Möglich wurde die Teilnahme dank der Finanzierung durch die Karl Schlecht Stiftung. Auch auf Wunsch des Kollegiums werde das Konzept nun auf die Werkrealschule erweitert, etwa 15 zusätzlichen Lehrkräften stehe die – erneut stiftungsfinanzierte – Ausbildung offen. „Einen großen Mehrwert“, sagt sie, „sehen wir nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Kollegen, die sich hier gemeinsam auf den Weg machen.“ Besagte „Werkzeuge“ ermöglichten eine neue, vielschichtige Art der Gesprächsführung, die „ganz neue Impulse“ in den Unterricht bringe. „Die Ausbildung hat etwas mit dem Team gemacht. Es kam eine richtige Dynamik in die Schulentwicklung. Das Projekt fügt sich perfekt in die Werte, die wir seit Jahren hochhalten und an der Schule zu etablieren suchen.“

Ellenrieder berichtet von interessanten Wendungen, die die Dialoge im Unterricht nahmen: Einmal, sagt sie, habe an der BSS das Thema „Neubeginn nach dem vierten Schuljahr“ im Mittelpunkt gestanden. „Es war berührend, auf welche Ebenen die Kinder gekommen sind: Neubeginn nach einem Gefängnisaufenthalt, nach dem Krieg oder auch nach dem Tod. Da spielten plötzlich Glaubensfragen mit hinein. Nach der Doppelstunde waren wir immer noch nicht fertig.“

Nachhaltiges Leben ist ein typisches Thema beim Philosophieren

Ein typisches Thema sei auch nachhaltiges Leben. „Für die Schüler ist es dabei ein Lernprozess, hinzunehmen, dass nicht zwingend eine Antwort ‚richtig‘ ist. Es geht primär um das Staunen, das Hinterfragen von scheinbar Selbstverständlichem und das eigenständige Denken. Wer philosophiert, geht systematisch an Themen heran und kann Rückschlüsse für das eigene Handeln ziehen.“

Dies sei zugleich ein wichtiger Bestandteil des interkulturellen Lernens – „die Gleichzeitigkeit und Berechtigung des Andersseins“. Dieses Stichwort greift Velimvassakis auf, weil es sie an die Aussage einer Schülerin erinnert, die ihre vorherige Schule wegen Mobbings verlassen hatte: „An der BSS wird Anderssein gefeiert.“

„Philo“ begleitet die Philosophierenden

Die Kommunikation auf Augenhöhe und im Zeichen der Toleranz, bestätigt Ellenrieder, stärke das Selbstvertrauen wie auch das Miteinander. „Und wenn man sich die Herausforderungen unserer Zeit anschaut, sind gerade diese Dinge unfassbar wichtig.“

Begleitet wird das Philosophieren übrigens von „Philo“, einem Drachen, der von Gesprächsteilnehmer zu Gesprächsteilnehmer gereicht wird. Das Stofftier hält einen Wuschel in der Hand: In allen Farben des Regenbogens.