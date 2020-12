Die Menschen ziehen in die Städte, die Dörfer schrumpfen. Doch das gilt nicht für den Bühler Stadtteil Weitenung, in dem seit Jahren konstant 2.500 Bürger leben. Ortsvorsteher Daniel Fritz (CDU) führt das im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Ulrich Coenen auch auf die gute Infrastruktur zurück, die er weiter ausbauen will.

