Frauen in der Kommunalpolitik

Wie Rätinnen aus dem Raum Bühl die Kommunalpolitik erleben

Immer mehr Frauen finden den Weg in die Politik. Doch auch nach 102 Jahren Frauenwahlrecht und 64 Jahren Gleichberechtigungsgesetz in Deutschland ist der prozentuale Anteil an weiblichen Politikerinnen immer noch zu gering. Dies wird vor allem in der Kommunalpolitik deutlich.