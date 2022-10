Der Wiesenpieper soll auf dem Bühler Hochkopf nicht ganz verschwinden

Der Grindenschwarzwald ist eines der letzten Gebiete, in denen der Wiesenpieper vorkommt. Doch auch hier finden sich immer weniger Exemplare des etwa sperlingsgroßen Singvogels. Um das völlige Verschwinden zu verhindern, plant die Stadt Bühl auf dem Hochkopf besondere Maßnahmen zur Gehölzpflege.

Sie sollen noch in diesem Monat ausgeführt werden. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben geschlossen zu. Die Gesamtkosten liegen bei fast 47.000 Euro, wovon 14.000 Euro Lohnkosten für die städtischen Forstwirte sind. Die übrigen 33.000 Euro kommen als Zuschuss vom Regierungspräsidium Karlsruhe. Die Zusage ist in dieser Woche eingegangen.

Im Auftrag des Regierungspräsidiums hat Fabian Anger ein Pflegekonzept erstellt. Der Biologe hat sich dabei eng mit dem zuständigen Forstrevierleiter abgestimmt. Im Gemeinderat erläuterte er das Vorhaben und die Hintergründe. In den vergangenen 30 Jahren sei der Bestand bundesweit um etwa 60 Prozent zurückgegangen. In Baden-Württemberg gebe es noch etwa 150 auf den Schwarzwald beschränkte Reviere.

Wiesenpieper ist vom Aussterben bedroht

Der Wiesenpieper sei hier mittlerweile vom Aussterben bedroht und deshalb auch ins Artenschutzprogramm des Landes aufgenommen worden. Auf dem Hochkopf seien in den Jahren 1995 bis 1997 noch mindestens vier Wiesenpieper-Reviere besetzt gewesen. Mittlerweile brüte dort nur noch ein Paar.

Die Ursache dafür sieht er in erster Linie im allmählichen Zuwachsen des ehemals völlig offenen Hochkopf-Plateaus. Mit historischen Fotos belegte Anger, dass der Hochkopf 1936 noch komplett offen war.

Der Wiesenpieper brüte in extensiv genutzten, feuchten Grünlandflächen. Dabei sei er auf offene Flächen mit gut strukturierter Krautschicht angewiesen. Jetzt soll die Gehölzpflege zu einer Auflichtung der halboffenen Grindenfläche führen.

Eine zusammenhängende offene Grindenfläche ist das Ziel. Dafür sollen vor allem Fichten und Fichtengruppen sowie einzelne Latschenkiefergruppen weichen. Am Ende soll südlich des Gipfels eine weitestgehend offene Grindenfläche mit einzelnen Waldkiefern, Birken und Ebereschen stehen, die in den Randbereichen in halboffene Bereiche und schließlich in den Wald übergeht. Der Wiesenpieper liebe den Wald nicht: 83 Prozent seiner Nester seien mindestens 60 Meter vom Waldrand entfernt.

Wie Anger machte auch Martin Damm, der städtische Abteilungsleiter Forst, deutlich, dass nicht nur der Wiesenpieper von der Gehölzpflege profitiere, sondern alle Tiere und Pflanzen, deren Lebensraum eine offene Grünlandfläche sei. Für den Wiesenpieper sei die Hilfe aber dringend: „Ein lokales Aussterben der Art steht kurz bevor“, sagte Damm.

Es scheint kurz vor zwölf zu sein. Margret Burget-Behm, CDU

Im Gemeinderat gab es keine Zweifel an der Notwendigkeit dieses Vorhabens. „Es scheint kurz vor zwölf zu sein“, sagte Margret Burget-Behm (CDU). „Deshalb sollten wir handeln.“ Den Erhalt der Biodiversität nannte sie eine Menschheitsaufgabe. Für die GAL signalisierte Thomas Wäldele volle Zustimmung.

Der Wiesenpieper sei einer von vielen bedrohten Arten: „Die Maßnahme hilft aber auch vielen anderen, die auf diese Flächen angewiesen sind“. Karl Ehinger (FW) sprach von einem unterstützenswerten Vorhaben und fragte, ob es unter den Wiesenpieper-Revieren auch Austausch gebe.

Das bestätigte Anger grundsätzlich, allerdings sei dies beim Hochkopf schwierig, weil die nächste Population 70 Kilometer entfernt im Südschwarzwald zu finden sei. Dass bei den Arbeiten im schwer zugänglichen Gebiet die Wege nicht litten, versicherte Damm auf eine Frage von Pit Hirn (SPD). Die Kosten für die Gehölzpflege empfand Franz Faller (FW) nicht als Pappenstiel, aber sie seien für die Natur wichtig, und der Zuschuss mache die Zustimmung einfacher.

Vorsorglich fragte er, ob mögliche Windräder am Omerskopf dem Wiesenpieper Probleme bereiten könnten. Im Bereich Wiedig prüfen die Stadtwerke Bühl und das E-Werk Mittelbaden über den Winter die Tauglichkeit als Windkraftstandort. „Lassen wir zuerst mal die Messungen machen“, entgegnete Oberbürgermeister Hubert Schnurr (FW).