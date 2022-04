Ein Vogel fliegt vor die Scheibe, fällt aus dem Nest, wird von einer Katze gefangen oder sitzt verletzt mitten auf der Straße. In solchen Situationen steht der Finder erst einmal vor dem Problem: was kann ich tun und an wen wende ich mich jetzt?

Die erste Anlaufstelle für den Landkreis Rastatt ist seit ungefähr einem Jahr der Wildtierbeauftragte Martin Hauser am Landratsamt. Das gilt auch für den Bühler Raum, denn „die Stadt Bühl hat keine eigene Anlaufstelle für Wildvögel“, bestätigte der Pressesprecher Matthias Buschert auf Anfrage.

Wenn ein verletzter Vogel auf dem Kirchplatz sitzen würde, könne man das natürlich bei der Stadt melden, die das dann aber weiterleite. Und außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung sei Martin Hauser zuständig, so Buschert.

Richtiges Verhalten: Wildtier nicht mit Haustier verwechseln

„Ich nehme mir immer viel Zeit, wenn mich Leute anrufen, die einen Wildvogel gefunden haben“, so Hauser, dem in diesem Zusammenhang gleich mehrere Punkte wichtig sind. Man dürfe ein Wildtier nicht mit einem Haustier verwechseln und man solle sich deswegen auch dementsprechend verhalten.

Ich nehme mir immer viel Zeit, wenn mich Leute anrufen, die einen Wildvogel gefunden haben. Martin Hauser, Wildtierbeauftragter Landkreis Rastatt

Hauser ist über sein Handy jederzeit zu erreichen und „im Idealfall rufen mich die Leute an, bevor sie einen Vogel mitnehmen. Idealfall deswegen, weil man dann vorab klären kann, ob der Vogel tatsächlich Hilfe braucht. Jungtiere sind oft nur vermeintlich verlassen und man schadet den Vögeln mehr, als dass man ihnen hilft, wenn man sie mitnimmt. In aller Regel kümmern sich die Eltern auch um das Tier, wenn es im Gebüsch oder auf dem Boden sitzt“, betont der Wildtierbeauftragte.

Er habe in den Gesprächen festgestellt, dass die Menschen über Information und Aufklärung froh seien, so Hauser, der im letzten Jahr rund 300 Anrufe wegen Wildtieren bekommen hat. Oft sei es besser, den Vogel zunächst einmal zu beobachten, denn wenn dieser dann selbst weg fliege, sei das allemal besser, als ein Wildtier in Obhut zu nehmen, ob das nun eine Amsel, eine Taube oder gar ein Uhu sei. Auch die angesichts der großen Wasserflächen häufigen Höckerschwäne oder auch Enten geraten immer wieder in Not und manchmal eben auch auf die Straße.

Wann muss man die Tierrettung selbst bezahlen?

Wenn das Tier erkennbar verletzt sei, „gibt es zwei Regelungen: Entweder es besteht eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, dann kann man sich an den Tierrettungsdienst UNA oder besser an die Polizei oder Feuerwehr wenden“, erklärt Hauser. Dazu gehöre zum Beispiel, wenn sich eine Menschenmenge um den verletzten Vogel herum ansammle und der Verkehr behindert werde.

„Erfolgt der Einsatz, weil eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht, bezahlt die jeweilige Gemeinde den Einsatz. In allen anderen Fällen hat grundsätzlich der Auftraggeber die Kosten zu tragen“, heißt es dazu ergänzend von der Pressestelle des Landratsamts. Wie hoch das im Falle der Tierrettung ist, sei deren Homepage zu entnehmen. Der Verein habe einen 24-Stunden-Dienst und fahre auch den südlichen Landkreis Rastatt an.

Für den Wildtierbeauftragten Martin Hauser steht bei allem auf jeden Fall die Suche nach den bestmöglichen Lösungen für die Vögel, im Einvernehmen mit dem Finder oder der Finderin im Vordergrund.