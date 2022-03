Hänferdorf-Bürgermeister setzte viele Akzente

Willi Berdon wird 90: Begeisterter Fastnachter rief zur Revolution gegen die Narrhalla Bühl auf

Der Ur-Hänferdörfler Willi Berdon feiert 90. Geburtstag. Seine Vita füllt locker ein dickes Buch, wir haben mit ihm gesprochen, wie es so war und ist in Bühls schönstem Stadtquartier. Dass das Hänferdorf längst zu den begehrtesten Wohnlagen in Bühl gehört, kam auch nicht von allein.