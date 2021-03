Eltern von Gymnasiasten aus Bühl fordern verpflichtende Corona-Schnelltests an Schulen

Mit Unverständnis haben einige Eltern von Schülern des Windeck-Gymnasiums auf die Nachricht reagiert, dass die Stadt Bühl auch nach Ostern keine Schüler-Testungen an Schulen in ihrer Trägerschaft vorsieht, sondern auf freiwillige Gratis-Tests für daheim setzt.

In einem Schreiben an unsere Redaktion verweisen sie auf Schulen in der Region, die sehr wohl Tests anbieten. Eine logistische Herausforderung, wie sie von der Stadt befürchtet wird, sehen sie nicht.

Ihr Vorschlag: „Anfang der ersten Stunde macht jeder Schüler einen Selbsttest, der Lehrer kontrolliert das Ergebnis. Und das mindestens zweimal pro Woche.“