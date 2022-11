Kommunalpolitiker üben Kritik

Bühls OB über WM in Katar: „Menschenrechtsverletzungen spotten jeder Beschreibung“

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist umstritten. Kommunalpolitiker und Sportfunktionäre in Mittelbaden äußern sich bei einer Umfrage, was sie von dem sportlichen Groß-Event halten.