Was Bozen und Bühl in der Innenstadt eint

Was in Bozen in den virtuellen Reiseführern mit bunten Bildern als Sehenswürdigkeit für Touristen gepriesen wird, gehört auch in Bühl zur guten Tradition. Die Anbieter auf dem sogenannten Obstplatz in der Bozener Innenstadt blicken auf eine ähnlich lange Tradition ihres Marktes zurück. Seit dem frühen Mittelalter werden an den Flecken die ganze Palette von heimischem Obst und Gemüse angeboten. Die einen in Norditalien, die unseren im mittlerweile mediterranen Süden von Deutschland.

Schon früh haben die Erzeuger und Händler im Jahre 1403 das Marktrecht erhalten. Das Stadtrecht folgte erst rund 400 Jahre später. Beim Schlendern über den sogenannten Obstplatz in Bozen lockt selbstverständlich die breite Palette der bekannten Südtiroler Äpfel, Orangen sind zu kleinen Türmen gestapelt und neben Chilischoten warten Südtiroler Speck- und Wurstspezialitäten.

Tolles Angebot an Obst und Gemüse

Allein die erstaunte Reaktion des Besuchs aus dem deutschen Norden zeigt: Bühl kann mit seinem reichhaltigen Angebot an heimischem Obst und Gemüse auf allen Ebenen durchaus mithalten. Wir denken nur an das Alleinstellungsmerkmal Bühler Zwetschge, an die frischen Erdbeeren von umliegenden Feldern und selbstverständlich an den Genuss heimischen Spargels bis Anfang Juni. Ein Händler verfügt über 14 Apfelsorten, die er mit auf den Markt bringen kann. Was für eine Vielfalt!

Der Markt überlebte die Jahrhunderte, weil er so unschlagbare Vorteile wie saisonale Vielfalt, Frische und kurze Wege zum Verbraucher hat. Das sind Qualitäten, die aktuell wieder hoch im Kurs stehen. Aber eigentlich nicht neu erfunden werden müssen. Deshalb geht vor allem am Samstag oder auch am Montag kein Weg am Bühler Wochenmarkt im Herzen Bühls vorbei. Nach dem Motto „Auf frischer Tat ertappt“ darf es dann auch gern ein nettes Schwätzchen über die letzten Neuigkeiten sein, die sich so zurzeit in Bühl ergeben.