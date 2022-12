In Bühl ist es allerdings schon lange Tradition, sich am Vor- und Nachmittag des Heiligabend mit Freunden und Verwandten auf dem Johannesplatz zum gemütlichen Beisammensein zu treffen.

„After Work Events“ kennt wohl jeder. Freunde und Familien treffen sich, um das Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen, sich mit netten Menschen auszutauschen oder sich zwischen den letzten Weihnachtseinkäufen eine Pause zu gönnen. Kurzum, Feiern, Flirten, altbekannte oder neue Freunde treffen und einfach nur Spaß haben. Es ist die Zeit „Before Christmas Eve“, also die Zeit vor der Bescherung.

Um zehn geht es bei Frühlingstemperaturen los

Von „White Christmas“ war man am Samstag allerdings sehr weit entfernt. Eher erinnerten die Plus-Grade an einen Märztag, bis zu 13 Grad Celsius waren in unseren Breitengraden angesagt und die Mützen und Handschuhe konnten daher im Schrank bleiben.

Die ersten Feierfreudigen und Partygäste hatten sich ab 10 Uhr beim Bistro „Platz.Hirsch“ zum geselligen „HEILIG.HIRSCH-Umtrunk“ eingefunden. Für den richtigen Sound sorgte DJ Alex. Auch vor dem „Eiscafé Italia“ hatten es sich die Menschen draußen gemütlich gemacht. Ebenso war man vor dem „Bistro Cafe Q“ in Feierlaune.

Party wie in alten Zeiten – keine Masken, keine Auflagen. Das hatten viele lange vermisst. Die Stimmung vor Ort, nach einem Jahr Coronapause im Jahr 2020 und vielen Auflagen 2021, war ausgelassen. Coole Atmosphäre? Jepp. Wummernde Musik? Check. Kulinarisches Angebot? Lecker. Das Wetter? Noch ein wenig Luft nach oben. Letzte Weihnachtsgeschenke gekauft? Gott sei Dank. Den Baum im Wohnzimmer schon geschmückt? Nahezu alle Befragten antworteten mit einem klaren: Ja.

Auch aus Karlsruhe kommen Besucher

Auch eine Gruppe Freunde von der Bühler Schlosshöhe sind gerade zu Fuß eingetroffen. „Ein tolles Event und das jedes Jahr aufs Neue“, ist die Message der kleinen Schar. Auch Jürgen Kohler von „Kohler’s Hotel Engel Vimbuch“ ist mit zwei Freunden, Harald und Wolfgang, am Start.

„Schön, dass es so etwas hier gibt“, freut sich der Kumpel aus Karlsruhe und vermerkt. „Ein nettes Völkchen hier.“ Baum geschmückt? Da schmunzeln alle. „Selbstverständlich“. Jürgen Kohlers Exemplar ist dieses Jahr allerdings keine herkömmliche Tanne, sondern ganz aus Holz gefertigt. „Nachhaltig und jedes Jahr wieder verwendbar“, meint Jürgen Kohler dazu. „Der Umwelt zuliebe.“

Die Leute haben wieder Lust zu feiern. Sergio Corsano, Betreiber Bistro „Platz.Hirsch“

Im Trubel der Menschentraube findet sich schließlich auch der Patrone des „Platz.Hirsch“, Sergio Corsano. Alles gut? „Alles Bestens“, strahlt er nur. „Die Leute haben wieder Lust zu feiern.“ Na dann, schöne Weihnachten zusammen.