Afghane aus Sinzheim: „Alle haben Angst und wollen von Afghanistan weg“

Zia Heidari hat es von Afghanistan nach Sinzheim geschafft: Jetzt muss er mit ansehen, wie die Taliban von seinem Heimatland wieder Besitz ergreifen. Seine Mutter und die Geschwister sind in Kabul und wissen nicht, was sie jetzt erwartet.

Zia Heidaris Blick ist fest und sein Körper drahtig. Im Dauerregen kommt er pünktliche am frühen Abend zum Gespräch. „Wir können auch gern hier im Auto sprechen“, sagt er und steigt ins Auto.

Der junge Mann aus Afghanistan lebt seit fünf Jahren in Deutschland und hat jetzt seine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Eigentlich läuft für ihn alles gut, wenn da nicht der Abzug der Besatzungstruppen aus seinem Heimatland wäre.

Doch durch die aktuellen Geschehnisse in Kabul lebt er emotional in zwei völlig verschiedenen Welten. Wie geht es, wenn die Bilder über das Chaos in Kabul und die bis an die bewaffneten Taliban über den Bildschirm huschen?