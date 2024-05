Blick in die Kühltheke

Ziegenmilch und Zwetschge: Was die Bühler Eisdielen im Sommer zu bieten haben

Ein verregnetes Frühjahr könnte sich bald dem Ende neigen – zumindest hoffen das die Eisverkäufer in Bühl. Mit einigen frischen Sorten haben sie für heiße Tage vorgesorgt. Was kommt Neues in die Waffel?