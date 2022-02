Polizei sucht Zeugen

Zigarettenautomat im Bahnhof Bühl aufgebrochen

Unbekannte Täter haben am Freitagabend am Bahnhof in Bühl einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Wie die Polizei meldet, waren die Täter wahrscheinlich im Zeitraum zwischen 18.30 und 21.30 Uhr an dem Automaten an Gleis 1 aktiv.