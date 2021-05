„Zivile Helden“ verhindern in Bühl Diebstahl auf offener Straße

Zwei aufmerksame Zeugen haben am Donnerstagnachmittag in Bühl den Diebstahl eines Geldbeutels verhindert und die Festnahme des mutmaßlichen Täters ermöglicht. Wie die Polizei mitteilt, war eine Frau mit ihrem Fahrrad gegen 16.40 Uhr in der Bühler Hauptstraße an einem Schaufenster stehengeblieben. Ihre Handtasche hatte die Frau im Korb des Fahrrads liegen.

Währenddessen griff ein 41 Jahre alter Mann aus Algerien in den Korb des Fahrrads und nahm den Geldbeutel der Frau an sich. Anschließend lief er unbemerkt von der Bestohlenen weiter. Auf der Hauptstraße bemerkte ein 45 Jahre alter Autofahrer den Diebstahl, hielt sein Fahrzeug an und stellte den Täter zu Fuß. Er forderte den Mann auf, die Beute wieder herauszurücken. Daraufhin warf der Dieb den Geldbeutel auf den Boden und versuchte zu flüchten.

Dies bemerkte ein aus Nigeria stammender Zeuge und stoppte den Flüchtigen nach mehreren Metern. Gemeinsam hielten die beiden Männer den Täter fest, bis die Polizei eintraf.

Während der Festnahme durch die Beamten forderte der Dieb mehrfach den 42-jährigen Nigerianer dazu auf, ihm wegen seiner ähnlichen ethnischen Herkunft zu Helfen. Der Zeuge verwies dabei auf die für alle geltenden Regeln, heißt es von der Polizei.

Den Täter erwartet nun ein Strafverfahren. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.