Zwei Bühler planen einen Betreuungsverein für Alleinstehende

Es ist ein Thema, das Guido Kohler seit zehn Jahren schon beschäftigt. Jetzt, da er seine Idee in verschiedenen Kreisen vorträgt, spürt er ein großes Interesse.

Erst am Wochenende sei er bei einem Gespräch darüber plötzlich geradezu von Interessenten umringt gewesen. „Fast wird mir mulmig, wie viele Leute das werden könnten“, gesteht der Vorsitzende des Bühler Vereins Pallium.

Gemeinsam mit Udo Kemptner, dem stellvertretenden Pallium-Vorsitzenden, skizziert er die Idee eines Vereins für Alleinstehende. Im Mittelpunkt steht die gesundheitliche und psychosoziale Vorsorge.

Worum es dabei vor allem geht, kleidet Kohler in Fragen: „Was geschieht mit mir, wenn ich krank werde? Wer kümmert sich um mich, wem kann ich meine Wünsche und Bedürfnisse anvertrauen? Wer entscheidet in meinem Sinne für oder über mich, wenn ich selbst nicht dazu in der Lage bin? Und wie kann ich mich absichern, dass ich nicht hintergangen werde?“

Geplanter Verein soll eine Art Forum werden

Der geplante Schutzverein, so charakterisiert Kohler ihn, könnte über regelmäßige Kurse für Vollmachtgeber und -nehmer hinaus auch eine Art Forum werden, auf dem Kontakte geknüpft werden und Paten für Vollmachten vermittelt werden. Die Funktion als Vermittlungszentrale, als Scharnier zwischen den vielen in eine Betreuung involvierten Stellen, das ist der Kern des Vereinsgedankens.

Fast wird mir mulmig, wie viele Leute das werden könnten. Guido Kohler, Vorsitzender Pallium

Alleinstehend definieren Kohler und Kemptner als Personen, die ohne Ehe- oder Lebenspartner und ohne Kinder in einem Haushalt leben. In Gesprächen mit solchen Personen stelle Kohler oft fest, dass es an Kenntnissen über die Betreuungsmöglichkeiten fehlt. Und auch dann, wenn eine Vorsorgevollmacht erteilt sei, bleibe zu vieles ungeklärt, weiß Udo Kemptmer.

„Die Basis einer Vorsorgevollmacht ist ein einfacher Vertrag und damit ein Auftragsverhältnis“, erläutert der Rechtsanwalt. „Die genauen Inhalte bräuchten eine schriftlich fixierte interne Absprache. Die aber fehlt zu oft, weil es als unangehmes Thema empfunden wird.“

Fürsorgenetzwerk möchte Missbrauch von Vollmachten verhindern

Das aber könne sich als fatal erweisen. Der Missbrauch von Vollmachten sei nicht selten, zahlreiche Senioren würden jedes Jahr Opfer von Erbschleicherei. Auch dem möchte das geplante Fürsorgenetzwerk einen Riegel vorschieben.

Kemptner weist hier auf eine zum Jahresbeginn in Kraft tretende neue gesetzliche Regelung zum Notbetreuungsrecht zwischen Eheleuten hin. Wenn nichts schriftlich fixiert sei, können die Ehegatten bislang nicht für den anderen eine Willenserklärung abgeben. Das soll künftig zumindest kurzfristig möglich sein und muss dann beim Betreuungsgericht angezeigt werden.

Wir wollen auch etwas gegen die Einsamkeit tun. Guido Kohler, Vorsitzender Pallium

Den Alleinstehenden möchte Kohler auch auf anderer Ebene helfen: „Wir wollen auch etwas gegen die Einsamkeit tun. Wer vereinsamt, wird erwiesenermaßen schneller dement.“ Eine Plattform des gegenseitigen Kümmerns und der Lebensfreude schwebt ihm vor. Das gegenseitige Gebrauchtwerden stärke. Und: Der Pallium-Vorsitzende hofft, manche voreilige stationäre Unterbringung besonders in der Pflege vermeiden zu können.

Ausdrücklich solle kein Betreuungsverein entstehen, auch eine eigenständige Beratung sei nicht geplant. Alleinstehende sollen aber durch die Netzwerkarbeit auf mehreren Ebenen profitieren, rechtlich und menschlich. „Der Verein wird viel Aufwand kosten“, ist sich Kohler sicher. Und er fügt nicht minder überzeugt an: „Es wird sich aber lohnen.“