Zwei Großbaustellen sorgen in der Bühler City für Verkehrschaos

Zwei Großbaustellen in der Innenstadt sind zu viel. Wegen der Bauarbeiten am neuen Kreisverkehr in der Rheinstraße ist diese bis Mitte Dezember halbseitig gesperrt. Seit Montag ist außerdem die südliche Hauptstraße bis zum 25. September dicht. Die Stadtwerke schließen zwei große Neubauten an die öffentliche Versorgung an.

Damit sind die beiden wichtigsten innerstädtischen Verkehrsadern komplett oder teilweise gekappt. Unser Reporter war am späten Mittwochnachmittag während des Berufsverkehrs auf der offiziellen Umleitungsstrecke und den üblichen „Schleichwegen“ unterwegs.