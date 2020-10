Zwei Jungunternehmer verwirklichen in Bühl die Idee eines modernen und flexiblen Lagersystems

Kaktus neben Möbeln, Akten neben Skiern: Die beiden Jungunternehmer Janis Lohmüller und Sebastian Karcher verwirklichten in Bühl die Idee eines modernen Lagersystems. Loka-Selfstorage heißt es, wer will, kann auch Kleinabteile für kurze Zeit mieten. Mit dieser Flexibilität wollen die beiden Neusatzer eine Marktlücke in Mittelbaden schließen. Und sie haben noch weitere Pläne.

Wie heißt es doch in diesem schönen Schlager aus den 1930er Jahren? „Mein kleiner grüner Kaktus...“ In diesem Fall steht er aber nicht auf dem Balkon, sondern mit Beginn der kalten Jahreszeit, bei LOKA Selfstorage in Bühl.

Zwei junge Männer, namentlich Janis Lohmüller und Sebastian Karcher, haben in der Daimlerstraße 10 ein Unternehmen gegründet, mit dem sie in Mittelbaden eine Marktlücke schließen wollen. Moderne Lagerboxen in Größen ab einem Quadratmeter bieten sie an, in denen jeder je nach Bedarf, alles einlagern kann, was ihm Zuhause gerade im Weg herumsteht.

In besagtem Fall sind es Kakteen, die der stolze Besitzer in einer der aktuell rund 30 Boxen überwintern will. „Die Resonanz ist groß“, freut sich Janis Lohmüller mit Blick das Unternehmen. Er ist gelernter Mechatroniker und angehender Wirtschaftsingenieur. Er steuerte die Hardware bei, demnach die Räumlichkeiten.

Es handelt sich um eine Halle des elterlichen Fensterbaubetriebs, die zuletzt leer stand. Vermieten oder nicht – das war die Frage, die der 24-Jährige mit seinem Kumpel Sebastian Karcher dann selbst beantwortete, als sie die Idee von Loka-Selfstorage in Bühl entwickelten.

Idee stammt aus den USA

Mit muffigen, dunklen Räumen hat die Anlage von Lohmüller und Karcher, deshalb Loka, nichts zu tun. Den Besucher empfängt helles Licht und saubere Lagerabteile mit viel Weiß und strahlendem Grün. „Die Idee des Selfstorage kommt aus den USA“, berichtet Sebastian Karcher. Der 26-Jährige arbeitet im Vertrieb und hat Betriebswirtschaftslehre studiert.

Das Prinzip ist demnach nicht neu. Sehr wohl aber das, was die beiden Neusatzer in Bühl verwirklichten. Nicht jeder brauche schließlich gleich garagengroße Räume. „Wir denken da zum Beispiel an Saisonsportler“, erläutert Karcher. Die Skier oder das Snowboard können schon nerven, wenn sie unbenutzt in der Wohnung stehen, ebenso die Surf-Ausrüstung oder anders mehr, was der Mensch nicht das ganze Jahr benötigt.

„Einfamilienhäuser werden heute zudem immer öfter ohne Keller gebaut, da fehlt dann Lagerraum“, ergänzt Lohmüller. Genau da setzt das junge Unternehmen an. Zum potenziellen Kundenkreis von Loka zählen zudem Gewerbetreibende, die aus fiskalischen Gründen Akten zehn Jahre einlagern müssen.

Ob nun Kaktus, Surfbrett, Autoräder oder Wintersportausrüstung – die Bandbreite dessen, was man einlagern kann, scheint unendlich. Und reicht bis hin zu Möbeln und anderem Hausrat. Auch im Bühler Raum – und genau darauf setzt Loka. Das Lagersystem der beiden Jungunternehmer stammt von einer Firma aus den Niederlanden, erklärt Karcher. Die gehören, neben Großbritannien, in Europa zu den Nationen mit den meisten Selfstorage-Einrichtungen. In Europa haben sie sich auch erst einmal umgesehen, bevor sie ihre Pläne verwirklichten.

Familie hat beim Aufbau geholfen

„Mit tatkräftiger Unterstützung von Familienmitgliedern und Freunden“ bauten Lohmüller und Karcher die maßgeschneiderten Systemteile auf. Die Boxengrößen beginnen, wie erwähnt, bei einem Quadratmeter. Es gibt sie aber auch mit zwei oder sechs Quadratmetern. Dabei wollen die beiden Jungunternehmer ihren Kunden ein maximales Maß an Flexibilität ermöglichen.

Ab vier Wochen Mietdauer kann man einstellen und dann 24 Stunden auf seine Schätze zugreifen. „Viele Anbieter haben Zugangs-Zeiten von 6 bis 22 Uhr“, so die Erfahrung von Lohmüller und Karcher, die zudem sehr stolz auf ihre hohen Sicherheitsstandards sind. Es gibt eine passwortgesteuerte Zugangskontrolle sowie Videoüberwachung innen und außen.

Nachdem ihr Unternehmen sehr gut angelaufen ist, planen die beiden schon in die Zukunft. Kaum ist der erste Bauabschnitt auf 350 Quadratmetern Fläche fertig, werfen Lohmüller und Karcher schon den Blick über das Absperrgitter. Denn dahinter gibt es noch weitere 650 Quadratmeter, auf denen noch rund 50 weitere Lagerboxen entstehen können. Je nach Nachfrage können die noch größere Grundrisse haben. „Geplant ist der Endausbau binnen eines Jahres.“

Und weil die zwei Neusatzer pfiffigen Unternehmens-Ideen nie abgeneigt sind, entwickeln sie schon das nächste Projekt. „Wir können uns gut vorstellen, dass auch Vereine bei uns ihre Sachen einlagern.“ Narrenzünfte zum Beispiel – die jede Menge Ausrüstung haben, sehr oft auch wertvolle Häs. In diesem Fall sprechen Lohmüller und Karcher aus Erfahrung, beide sind in den Niesatzer Hurzle aktiv. Wenn es läuft, planen beide Jungunternehmer den Aufbau weiterer Standorte auf der Rheinschiene. Vielleicht steigen sie dann noch größer ein – als Beratungs- und Planungsfirma in Sachen Selfstorage.