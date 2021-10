Zwei Männer dringen in Imbiss am Bühler Bahnhof ein

Unmittelbar nach ihrem Einbruch in einen Imbiss im Bahnhof Bühl am frühen Donnerstagmorgen konnte die Polizei zwei Männer dingfest machen. Gegen 4 Uhr hebelten ein 20-Jähriger und sein 33-Jähriger Komplize das Fenster des Imbisses auf und drangen in das Gebäude ein, teilt die Polizei mit. Als die beiden sich mit dem Diebesgut aus dem Staub machen wollten, waren bereits Polizeistreifen vor Ort und nahmen die beiden in Tatortnähe fest. Der Inhalt ihrer Rucksäcke und zahlreiche Spuren am Tatort ließen keine Zweifel an ihrer Täterschaft aufkommen. Beide müssen nun mit Anzeigen wegen schweren Diebstahls und Sachbeschädigung rechnen.

In den vergangenen drei Monaten kam es durch bislang unbekannte Täter bereits zu mehreren Einbrüchen in einem ebenfalls im Bahnhof ansässigen Backshop. Des Weiteren wurden mehrere aufgebrochene Fahrzeuge im Stadtgebiet Bühl gemeldet. Ob die beiden Festgenommenen mit diesen Taten in Verbindung stehen, wird derzeit polizeilich ermittelt.