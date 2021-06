Zwei Schwerverletzte in Bühl

Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag auf der L83 von Sand kommend in Richtung Forbach unterwegs gewesen und ist mit einem anderen Motorradfahrer zusammengestoßen. Nach derzeitigem Stand verlor der 20-Jährige in einer langen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in den Gegenverkehr. Hierbei stieß er frontal mit einem weiteren entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Dies teilt die Polizei Offenburg mit. Beide Unfallbeteiligte mussten mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Hierzu war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Gaggenau nennen einen Schaden von rund 16 000 Euro. Die Ermittler der Verkehrspolizei gehen nun der genauen Ursache des Unfalls auf den Grund.