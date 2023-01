Zum zweiten Mal innerhalb von nur drei Tagen ist in einem Bühler Logistikunternehmen Salzsäure ausgelaufen. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Die Unfallursache ist unklar.

Die Verantwortlichen wirken müde und entnervt, aber auch entschlossen. Zum zweiten Mal innerhalb von nur drei Tagen ist beim Logistikunternehmen LDB in der Werkstraße in Bühl aus einem Spezialbehälter Salzsäure ausgetreten. Die Feuerwehr wurde am Donnerstagmorgen um 5.10 Uhr alarmiert.

Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen im Einsatz. Die gute Nachricht: Niemand wurde verletzt. Auch für die Anwohner bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr.

Ähnlicher Vorfall bei Bühler Logistikunternehmen wie am Montag

Nach dem Einsatz am Montagmorgen musste die Feuerwehr am Donnerstagmorgen erneut zur Firma LDB ausrücken. Die Feuerwehren Bühl, Gaggenau, Baden-Baden und Achern waren mit insgesamt 75 Leuten im Einsatz. Auch das Rote Kreuz rückte mit zwölf Mitarbeitern aus, zusätzlich waren Polizei und Umwelt- und Gewerbeamt des Landkreises Rastatt vor Ort.

„Der Fall war ähnlich wie am Montag“, berichtet Kreisbrandmeister Heiko Schäfer. „Aus einem Spezialbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern sind 200 Liter Salzsäure ausgetreten. Die haben sich in der Halle verbreitet.“

Wir werden den havarierten Behälter in einen neuen Behälter sicher verpacken und die ausgelaufene Salzsäure abbinden. Heiko Schäfer, Kreisbrandmeister

Die gefährliche Säure ist teilweise verdunstet. „Das Betreten der Halle war deshalb nur mit Schutzausrüstung möglich“, erklärt Schäfer. Weil die Schutzausrüstung der am Montag beteiligten Feuerwehren zum Teil noch geprüft und gereinigt werden muss, rückten Acherner Kollegen mit frischer Ausrüstung zur Unterstützung an.

„Wir werden den havarierten Behälter in einen neuen Behälter sicher verpacken und die ausgelaufene Salzsäure abbinden“, sagt Schäfer. „Außerdem werden wir die Halle belüften. Glücklicherweise sind keine Säure und keine Säuredämpfe ins Freie und in die Kanalisation gelangt.“

Ursache für den Chemieunfall ist noch unklar

Warum es innerhalb von einer halben Woche gleich zweimal zu Unfällen mit Salzsäurebehältern gekommen ist, ist aktuell noch unklar. Die Untersuchungen laufen.

„Es liegt aber zweifellos keine Beschädigung der Behälter durch einen unvorsichtigen Gabelstapler vor“, erklärt der Bühler Stadtbrandmeister Günter Dußmann. LDB-Geschäftsführer Geschäftsführer Torsten Fellmoser schließt auch Sabotage aus. Sein Unternehmen sei durch einen Zaun und Überwachungskameras gut gesichert.

Nach Einschätzung der Experten sind defekte Behälter oder eine Befüllung mit einer übermäßig konzentrierten Säure mögliche Unfallursachen. Bis kurz vor Weihnachten lagerten 40 dieser Behälter beim Bühler Logistikunternehmen, 20 wurden damals an den Kunden in Lahr ausgeliefert. Abzüglich der beiden defekten Behälter befinden sich in Bühl zurzeit noch 18.

„Wir haben die gesamte Lieferkette für dieses Produkt inzwischen informiert, um weitere Unfälle zu vermeiden“, berichtet Fellmoser. Die Salzsäure wird übrigens für die Herstellung von verchromten Armaturen im Bäderbereich benötigt.

Viel Lob für die Feuerwehr

Der Geschäftsführer klagt über betriebliche Ausfälle in erheblichem Umfang, dankt aber gleichzeitig den beteiligten Feuerwehren, insbesondere dem Bühler Kommandanten Günter Dußmann.

„Ich mag gar nicht darunter denken, dass der demnächst in den Ruhestand geht“, meint er. Dußmann lobt das professionellen Einsatz seiner Kolleginnen und Kollegen. „Zu 95 Prozent sind das freiwillige Feuerwehrleute“, stellt er fest.

Auch die Bühler Oberbürgermeister Hubert Schnurr (FW) und sein Beigeordneter Wolfgang Jokerst (Grüne), die beide vor Ort waren, zeigen sich voll des Lobes. „Unsere Feuerwehr hatte die Sache souverän im Griff“, findet Schnurr. „Sie ist ohne Hektik und taktisch klug vorgegangen.“

Fellmosers Sorgen, dass die Stadt wegen des Einbruchs der Gewerbesteuer bei der Feuerwehr sparen könnte, zerstreut Schnurr: „Das habe ich nicht vor. Ich gehe davon aus, dass der Gemeinderat das genauso sieht.“