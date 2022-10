Dieses Bild spricht. Es erzählt vom Bühl der Nachkriegsjahrzehnte, von der Geschichte des Bühler Menti, und fast meint der Betrachter, das Zeitkolorit mit Händen greifen zu können.

Am Stammtisch im „Schwanen“ sitzen vier Männer und zwei Frauen, alle tragen sie Tracht. Das Bild spricht aber auch auf einer zweiten Ebene.

Es hat ein eindeutiges Zentrum: Joseph Harbrecht, die anderen lauschen seinen Worten. Das symbolisiert die Bedeutung Harbrechts auf geradezu geniale Weise: Er hat Bühl in vielerlei Hinsicht geprägt. Jetzt widmet sich eine Ausstellung im Stadtmuseum in der Schwanenstraße seinem Leben. Und natürlich ist auch jenes Bild zu sehen, das ihn als Mittelpunkt des Menti ausweist, körperlich wie ideell.

Bühl wäre vielleicht um einiges ärmer ohne Joseph Harbrecht. 1884 kommt er in Schwarzach zur Welt, besucht die Heimschule Lender in Sasbach und das Gymnasium Rastatt. Er beginnt zunächst ein Theologie-Studium, bricht es aber bald ab, was in der Familie zu Ärger geführt habe, berichtet Ina Stirm vom Stadtgeschichtlichen Institut Bühl. Offenbar hatten die Eltern ihn schon als Pfarrer gesehen.

Erster Weltkrieg unterbricht Harbrechts Lehrtätigkeit

Harbrecht wechselt zur Mathematik und zu den Naturwissenschaften und unterrichtet nach dem Studium in Wolfach, Tauberbischofsheim und Oberkirch. Der Erste Weltkrieg unterbricht die Lehrtätigkeit.

Hier zeigt sich eine rätselhafte Facette Harbrechts. Er ist dem Militärischen sehr zugetan, das belegen auch zahlreiche Bilder. Da schaut niemand in die Kamera, der sich in der Uniform nicht wohlfühlt. Weiter als zum Leutnant bringt er es aber nicht, was untypisch ist und sich nicht klären lässt.

Am 7. Januar 1919 kommt Harbrecht als Gymnasialprofessor an das Bühler Realgymnasium, das heutige Windeck-Gymnnasium. Bis 1950 wird er hier unterrichten; nach dem Dritten Reich, aus dem er unbelastet hervorgeht (zweimal ist er verhaftet worden), darf er als einer der ersten Lehrer wieder unterrichten. Von 1945 an leitet Harbrecht das Gymnasium.

Außerhalb der Schule engagiert sich Harbecht in enormem Maß. Ab 1923 sitzt er für das Zentrum zunächst im Bürgerausschuss und dann im Gemeinderat. Dieses Kapitel beenden die Nationalsozialisten 1933 vorerst. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrt er in den Gemeinderat zurück, Harbrecht ist Mitglied der Beratenden Landesversammlung Baden und der Verfassungsgebenden Landesversammlung Baden-Württemberg und von 1952 bis 1956 für die CDU Mitglied des Landtags in Stuttgart, 1954 ist er Teil der Bundesversammlung, die Theodor Heuss in die zweite Amtszeit als Bundespräsident wählt.

Einen Ruhestand kennt Harbrecht nicht. Er initiiert 1960 die Gründung des „Altherrenclubs Bühler Mänti“ (der später das ä gegen ein e austauschen wird), unermüdlich veröffentlicht er historische und heimatkundliche Aufsätze und hebt die „Bühler Blauen Hefte“ aus der Taufe, bis heute eine Fundgrube für Lokalhistoriker, weiß Bürgermeister Wolfgang Jokerst (Grüne). Denkmalpflege, Heimatschutz, Naturschutz, Landschaftspflege: Harbrechts Interessen sind vielfältig.

Vielleicht steht ganz oben das regionale Brauchtum. Gern und oft trägt er die alte Bühler Kaufmannstracht. Und natürlich ist da das Zwetschgenfest. 1927 ist Harbecht die maßgebliche Kraft hinter dem Obstfest, dem ersten der bislang 73 Zwetschgenfeste.

Das zweite findet 1949 statt, und manches Programmdetail, das sich bis heute erhalten hat, geht wohl auf Harbrecht zurück. Auch andernorts bewährte er sich als Festorganisator, etwa bei Weinfesten in Neuweier.

Ausstellung in Bühl mit Dokumenten und Bildern aus dem Nachlass der Familie

All das – und noch etliches mehr – ist in der Ausstellung zu sehen, in Wort, Film und Bildern, die zeigen, dass sich Harbrecht vor einer Fotokamera zu inszenieren wusste.

Die Idee dazu, sagt Ina Stirm, beruhe auf dem großen Nachlass, den die Familie schon vor etlichen Jahren dem Institut übergeben habe. Darunter seien sehr aussagekräftige Bilder und Dokumente gewesen, im Generallandesarchiv Karlsruhe liege zudem eine Akte über Harbrecht.

„Der Nachlass ist sehr umfangreich, wir mussten für die Ausstellung eine Auswahl treffen“, berichtet Stirm. Wolfgang Jokerst spricht von einer sehr interessanten Ausstellung über eine spannende Persönlichkeit. Harbrecht habe Bühl über Jahrzehnte geprägt. 1963 hat die Stadt Joseph Harbrecht zum Ehrenbürger ernannt. Drei Jahre später ist er gestorben.