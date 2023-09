Besucher strömen in Scharen zu über 20 Konzerten im Stadtgarten, Weindorf und Festzelt: Die musikalischen Genüsse reichen vom echten Volkslied bis zum „Old Time Rock and Roll“.

Um Live-Musik zu genießen, ist das Bühler Zwetschgenfest in den vergangenen fünf Tagen eine hervorragende Adresse gewesen: Zu mehr als 20 Veranstaltungen lockte Musik unterschiedlichster Stilrichtungen in Weindorf, Stadtgarten und Festzelt Scharen von Zuhörerinnen und Zuhörern an, von volkstümlicher Blasmusik über Mundart-Lieder bis zu knackigen und tanzbaren Rhythmen von Beat, Rock und Reggae.

„Es ist uns ganz wichtig, dass das Zwetschgenfest Vielfalt bietet und dabei sowohl heimische Bands und Blaskapellen als auch Gast-Ensembes präsentiert“, erläutert Martina Rumpf, die seitens des Kulturbüros der Stadt Bühl die musikalischen Seiten des Heimatfests organisiert. Hiermit sei ein Streifzug durch die drei Spielorte und fünf Festtage unternommen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Kappler Ratz-Fatz-Buben treten im Stadtgarten auf

„Danke, dass Sie mit uns den ‚Kult im Stadtgarten’ genossen haben – und Kult kommt von Kultur“, wendet sich Moderator Tobias Moll ans Publikum. Die Original Kappler Ratz-Fatz-Buben haben mit witzigen rhythmischen Spezial-Effekten „Auf der Vogelwiese“ als letztes Stück ihres Auftritts am Nordeingang des Stadtgartens gespielt.

Viele Hunderte haben – im angrenzenden Café sitzend oder durch den Park schlendernd – dem von Hendrik Berger musikalisch geleiteten Ensemble gelauscht, das auch mit exzellenten Soli bezaubert hat, etwa mit der von Cedric Seifried virtuos geblasenen „Polka für Trompete“.

Hoch die Krüge, hoch die Stimmung: Schon am frühen Abend erklimmen Besucherinnen und Besucher die Bänke im Festzelt. Hier sorgt die von Simon Huck musikalisch geleitete Blaskapelle „Egermeister“ aus Sinzheim für Furore.

Angefeuert durch die singende Stimmungskanone Siggi Schmich lassen sich die Feiernden nach „München ins Hofbräuhaus“ mitnehmen und sodann nahtlos „Schön ist die Liebe im Hafen“ schwärmen.

Auf dem Rathausplatz werden selbst Stehplätze knapp

Anderer Spielort, anderer Stil, aber ebenfalls riesiger Jubel: Auf dem Rathausplatz im Weindorf werden selbst Stehplätze knapp, als die mittelbadische Band Bow Tie Willi Gute-Laune-Stücke und Rock ’n’ Roll auftischt. Zu E-Gitarre, E-Bass, Keyboard und Schlagzeug gesellen sich Saxofon, Trompete und Posaune, was besonderes Hörvergnügen beschert.

Das Publikum ergötzt sich an „Old Time Rock And Roll“ und Ohrwürmern von Creedence Clearwater Revival wie „Have You Ever Seen The Rain“. Auch Zuhörer, die Bow Tie Willi erstmals erleben, schwärmen: „Das ist eine Klasse-Band!“

Wieder im Stadtgarten, ein Spätsommernachmittag wie gemalt. Hoch oben zieht ein Gleitschirmflieger am azurblauen Himmel seine Kreise. Flanierende genießen entspannte Atmosphäre und handgemachte Volksmusik. Owemärk spielt auf. Das Quartett aus der Willstätter Gegend macht in der Hanauerländer Tracht auch optisch was her.

Bandchef und Moderator Hubertus Kahl mit Akkordeon, Gitarre und Gesang, Stefan Berg an Kontrabass und Tuba, Christian Grob am Schlagzeug sowie Diana Schmalz als „Chor“ und mit Schellenring bereiten dem Publikum Freude mit Liedern aus alten Zeiten, vor allem in alemannischer und schwäbischer Mundart.

Schließlich singt die Zuhörerschar die beiden „regionalen Nationalhymnen“, das elsässische „D’r Hans im Schnoogeloch“ und das badische „Das schönste Land in Deutschlands Gau’n“, begeistert mit. Ein Wohlfühl-Konzert geht zu Ende.

Zugabe-Marathon für legendäre Van Teichmann-Band

Ein Sommerabend, ebenfalls wie aus dem Bilderbuch. Doch romantische Abendstimmung herrscht nicht im Stadtgarten. Mitreißende Rock-Musik erfüllt ihn: Die Band Van Teichmann eröffnet ihre Jubiläumstour „40+1“. Damit lässt sie die legendären vier Jahrzehnte – plus ein Jahr – hochleben, in denen sie mit ihrem eigenständigen Sound in Bühl und weit darüber hinaus Akzente setzt.

Fans aller Generationen füllen dicht an dicht das Brunnenbecken. Sie schweben entrückt „Über den Wolken“, schwärmen von „Tagen wie diesen“ und schwelgen in purer Gaudi à la „Eisgekühlter Bommerlunder“.

Peter Teichmann (Leadgesang), Ralf Teichmann (Gitarre), Klaus Knopf (Bass) und Johannes Kohler (Schlagzeug) geben alles und werden belohnt: Die Fans sind hin und weg, fordern Zugabe um Zugabe.

Statt Glühwürmchen lassen sie die Lichtfunken ihrer Handy-LEDs durchs Dunkel tanzen, auch so etwas wie Romantik. Dann, nach drei Stunden Power-Play, wird’s ruhiger unter den alten Bäumen. Die Besucherinnen und Besucher genießen weiterhin das Flair des Zwetschgenfests, aber nun stillvergnügt.