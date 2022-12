Bühler Zwetschgenfest: Neue Festwirte kommen aus der Pfalz

Alexander Kurz: Der 40-Jährige stammt aus einer Gastronomiefamilie. Er ist gelernter Koch, arbeitete in der Schweiz und in Österreich, ehe er ein von den Eltern hinzugepachtetes Restaurant leitete. 2008 kaufte er das 60-Zimmer-Hotel „Prinzregent“ und machte sich selbstständig.

Dennis Stöckl: Der 29-Jährige hatte in einem Hotel zu arbeiten begonnen, machte dann aber das Abitur und absolvierte erfolgreich ein Studium der Volkswirtschaftslehre. Danach zog es ihn wieder in die Gastronomie. Nach einer Station in einem Kitzbüheler Gourmetrestaurant kam er in das von Alexander Kurz geführte Hotel und absolvierte zusätzlich eine Lehre zum Veranstaltungskaufmann.

Programm: Von Donnerstag bis Montag soll es auch künftig ein ein Musikprogramm mit regionalen und auch nationalen Künstlern geben. Über die Details wird im Januar gesprochen. Alexander Kurz hat bereits Verbindung zum bisherigen Festwirt Jürgen Kohler aufgenommen, um dessen Kontakte zu den „Blechblos’n“ zu nutzen. Kohler gab sich auf eine Anfrage der Redaktion zuversichtlich bis überzeugt, dass auch das 74. Zwetschgenfest wieder mit dem Donnerstagsauftritt der bereits legendären Band aus München beginnen wird: „Das wird klappen. Die Blechblos’n werden spielen.“