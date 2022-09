54 Gruppen und Wagen dabei

Zwetschgenfestumzug in Bühl

Großer Andrang: In der Hauptstraße tummelten sich tausende Zuschauer beim Zwetschgenfestumzug am Sonntagnachmittag in Bühl. Die Sonne erschien rechtzeitig zum Start des farbenfrohen Lindwurms. 54 Gruppen und Motivwagen hatten sich angemeldet.