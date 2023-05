In Loffenau wird am 13. Mai erstmals ein Dorfflohmarkt angeboten. Das Interesse der Loffenauer ist groß. Was die Besucher an dem Tag erwartet.

Am Samstag, 13. Mai, findet der erste Loffenauer Dorfflohmarkt statt. Hierbei wird zwischen 10 und 16 Uhr in den Höfen und Straßen der Schwarzwaldgemeinde vom Ortseingang aus Gernsbach kommend bis ins Oberdorf allerhand Schönes und Nützliches angeboten.

Auf die Idee in Loffenau einen Dorfflohmarkt durchzuführen kam Juliane Augustin schon vor mehr als zwei Jahren, wie sie im Gespräch mit dieser Redaktion betonte. „Doch coronabedingt konnte ich meine Idee in den vergangenen Jahren nicht umsetzen“. Die gleiche Idee wie Juliane Augustin hatte Anfang dieses Jahres auch Marielle Lacic, die ebenfalls ihren Wunsch, einen Dorfflohmarkt durchzuführen, an Bürgermeister Markus Burger herantrug. Der Bürgermeister brachte daraufhin beide Frauen zusammen, die in den zurückliegenden Wochen und Monaten nunmehr den Flohmarkt organisierten und zuvor mit einer Homepage online gingen und um Teilnehmer warben.

Überrascht über das große Interesse an dem Dorfflohmarkt zeigte sich zum Abschluss der Bewerbungsfrist am vergangenen Samstag Juliane Augustin. So meldeten sich bis 22. April insgesamt 76 Personen für den Dorfflohmarkt an. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Loffenauer Bürger, sagt sie. „Damit hatte ich wahrhaft nicht gerechnet. Ich würde mir auch wünschen, wenn der Flohmarkt in Loffenau künftig zu einer festen Einrichtung würde. Ich selbst bin gerne auf Flohmärkten unterwegs“, sagt Augustin.

Auch für das leibliche Wohl ist in Loffenau gesorgt

Die Teilnehmer an dem Flohmarkt müssen auch keine Gebühr entrichten, sagt die Organisatorin. Natürlich ist beim 1. Dorfflohmarkt in Loffenau auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. So befinden sich im Bereich der evangelischen Kirche zwei Läden, in denen unter anderem Kaffee und Kuchen serviert werden. In der Gemeindehalle der evangelischen Kirchengemeinde bietet der Arbeitskreis Integration Loffenau ferner ein internationales Essen an. Die Einnahmen hieraus werden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gespendet.

Außerdem können sich alle Kinder, die beim Flohmarkt dabei sind oder diesen besuchen beim Kinderschminken in ihre Lieblingstiere verwandeln lassen.

Flohmärkte haben in Deutschland eine mehr als 60-jährige Tradition, der erste Trödelmarkt fand in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Hannover statt. Auch im Murgtal, wie beispielsweise in Gaggenau finden immer wieder Flohmärkte statt und ziehen Scharen von Besuchern an. Auf Flohmärkten findet man alles was das Herz begehrt, ob Porzellan, Bücher, Spielsachen, alte Gemälde und vieles mehr.