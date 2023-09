Der familiäre Höhepunkt in Baden: Einkaufen, bummeln, genießen

Grenzenloses Einkaufsvergnügen vom 13. bis 19. September: Erlebnis, Emotion und Genuss in der weitläufigen Parklandschaft der Galopprennbahn Iffezheim.

Familie, Begegnung und Einkauf sind das Erfolgsrezept für das besondere Erlebnis auf der grenzenlos Verbrauchermesse. Persönliche Kontakte, interessanter Erfahrungsaustausch, intensive Beratung oder einfach direkt vor Ort ausprobieren, vergleichen und Neues entdecken.

Die grenzenlos Verbrauchermesse verspricht große Produktvielfalt, neueste Trends und geballte Information zu spannenden Bereichen. Die erlebnisreichen Messe-Bereiche bieten verschiedene Themenlandschaften zu trendigem Lifestyle, aktive Freizeit, fachkundigem Handwerk und regionalem Genuss an.

Hier ist für jeden grenzenlos die familienfreundliche Einkaufs- und Erlebnismesse Parkgelände Rennplatz Iffezheim (Baden-Baden) von Mittwoch, 13. September, bis Sonntag, 17. September, etwas dabei. Geöffnet ist die Messe täglich von 10 bis 18 Uhr.

Auswahl an 160 Ausstellern

In zwei Leichtbauhallen und auf dem riesigen Freigelände präsentieren sich 160 Aussteller. Vier verschiedene Themenbereiche laden die Besucher zum Entdecken, Staunen und Genießen ein. Ein großes Gastronomisches Angebot erhöht die Verweildauer des Besuchs mit einer großen Auswahl von deftigen Mahlzeiten bis hin zu süßen Leckereien und erfrischenden Getränken.

grenzenlos Freizeit: Hobby - Tourismus – Reisen – Mobilität - Garten

Hier wird das wirkliche Menschsein gestaltet und gefördert - abseits des routinierten Alltags. Besucher können sich auf die Highlights grenzenloser Freizeit freuen und die neuesten Trends in Mobilität oder spannender Attraktionen sowie traumhafte Tourismusangebote entdecken. Hier kann man ausprobieren, testen oder gleich einkaufen.

grenzenlos Lifestyle: Mode - Accessoires - Wohntrends - Wellness – Gesundheit

Hier geht es ausschließlich um die schönen Dinge des Lebens. Diese Themenlandschaft verwöhnt mit kreativen Ideen und neuen Inspirationen für grenzenloses Wohlbefinden, eingebettet in das atemberaubende Ambiente des wunderschönen Parks der Galopprennbahn Iffezheim.

grenzenlos Handwerk: Heimwerken - Umbauen – Renovieren – Sanieren - Restaurieren

Hier findet sich ein umfassendes Angebot an Dienstleistern, Händlern und Experten aus der Baubranche. Besucher können die Gelegenheit für eine unverbindliche Beratung und Vergleichsmöglichkeiten vor Ort nutzen. Hier kann man seine Expertise erweitern und sich an einer umfangreichen Auswahl etablierter Marken umfassend informieren.

grenzenlos Genuss: Haushalt – Kulinarik – Spezialitäten – Gaumenfreude

Mit allen Sinnen erleben und sich vom leckeren kulinarischen Angebot sowie spannendem Show-Cooking verführen lassen. In diesem Abschnitt lassen sich Hobby und Haushaltsartikel für die eigenen Kochshow zu Hause entdecken und man kann sich von neuen Geschmacksexplosionen und unbekannten kulinarischen Trends inspirieren lassen.

Neugierig geworden? Dann sollte man am besten mit der ganzen Familie vorbeikommen und einen gemeinsamen Tag auf der wunderschönen Parkanlage der Iffezheimer Galopprennbahn verbringen.

Kulinarischer Genuss vor schöner Parkkulisse

Nach all den Erlebnissen eine ruhige Pause gefällig? Kei Problem: Im Gastronomie Bereich können es sich die Besucher in ruhiger Atmosphäre gemütlich machen. In idyllischer Lage im Grünen laden regionale Gastronomen mit kleinen Köstlichkeiten zum gemütlichen Verweilen ein.

Hier findet sich ein vielfältiges gastronomisches Angebot, das von deftigen Mahlzeiten bis hin zu süßen Leckereien und erfrischenden Getränken reicht. Entspannung pur in gewohnt kulinarischer Manier, direkt vor der wunderschönen Parkkulisse der traditionsreichen Galopprennbahn.

Anfassen, ausprobieren, einkaufen

Einfach vorbeikommen, sich Informieren, stöbern und zu günstigen Messe-Konditionen einkaufen. Die Besucher profitieren von den vielfältigen Vergleichs- und Testmöglichkeiten vor Ort. Am besten also die Chance nutzen, um sich direkt und unkompliziert vom Fachpersonal vor Ort beraten zu lassen. Anfassen, ausprobieren und wenn es gefällt, gleich einkaufen. Die Veranstalter freuen sich die Besucher der ersten „grenzenlos. die familienfreundliche Einkaufs und Erlebnismesse“.