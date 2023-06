Beide Verlage haben in der Vergangenheit Systeme implementiert, die für sie zielführend waren. Es ist nicht so, dass das, was die Kollegen in Baden-Baden implementiert haben, besser oder schlechter ist als das, was wir in Karlsruhe getan haben. Wir werden die besten Systeme aus beiden Häusern in die Zukunft führen. Im Bereich Finanz- und Rechnungswesen sowie Personalwesen werden wir beispielsweise perspektivisch auf die Systeme des BT umsteigen, während wir im Bereich Redaktionssysteme die Systeme der BNN nutzen werden.