Serie: Mittelbadische Sportgeschichten

Ein Ausgleichstor machte Dubravko Kolinger zum Aufstiegshelden

Der FC St. Pauli gilt als Kultverein in der deutschen Fußball-Landschaft. Der Muggensturmer Dubravko Kolinger war in der Saison 2000/01 maßgeblich an deren Aufstieg in die Bundesliga beteiligt und hat damit ein Stück Clubgeschichte geschrieben.