Facebook-Gruppen warnen vor Blitzern in Mittelbaden - was ist erlaubt?

Achtung Blitzer: Die Standorte mobiler Radarfallen verbreiten sich oft rasend schnell in den sozialen Netzwerken. Andere Verkehrsteilnehmer vor einer Geschwindigkeitskontrolle zu warnen, ist nicht per se verboten.

Einmal nicht aufgepasst, schon ist es passiert: Wer geblitzt wird, darf sich auf ein zuweilen teures Foto freuen. Freunde und Bekannte warnt man da gerne, auch mithilfe moderner Technik.

Doch ist die Gründung von Blitzer-Gruppen in WhatsApp oder Facebook erlaubt, und wo wird überhaupt geblitzt?

Facebook-Gruppe warnt Bühler Autofahrer

Die Wut über einen Blitzer war es, die Sascha Hauser aus Rheinmünster im August 2013 dazu brachte, eine Blitzer-Facebook-Gruppe zu gründen. Er wollte, dass Freunde und Familie ein teures Foto erspart bleibt. Zunächst habe sich die Gruppe auf seinen Bekanntenkreis beschränkt, erzählt er.

Inzwischen hat die Gruppe rund 1 100 Mitglieder. Neben Blitzern können die auch Meldungen über Unfälle, Sperrungen und Ähnliches einstellen. „Nützlich ist die Gruppe allemal“, sagt der 29-Jährige.

„Garantiert hat sich der ein oder andere schon ein ,Passbild’ sparen können.“ Neben seiner Bühler Gruppe gebe es eine weitere Facebook-Gruppe für den Landkreis Rastatt/Baden-Baden, so Hauser.

Gruppe oder Blitzer-App?

Aber wann darf man sich und andere über Geschwindigkeitsüberwachungen informieren – und wann nicht? Das Benutzen sogenannter „Blitzer-Apps“ ist nicht erlaubt, erklärt Polizeipressesprecher Rüdiger Schaupp.

Das Oberlandesgericht Rostock hat im Jahr 2017 dazu ein entsprechendes Urteil erlassen. Im Gegensatz zu Radiodurchsagen bezögen sich die Warnungen dieser Apps auf den konkreten Standort eines einzelnen Autofahrers und nicht auf die Allgemeinheit und seien deshalb verboten.

Warnt man andere, indem man den Standort eines Blitzers mitteilt – etwa in einer Gruppe oder auch am Telefon –, stelle das keinen Verstoß dar, so Schaupp.

Wer einen Blitzer aufstellt, hängt vom Ort ab. Wie Rüdiger Schaupp erklärt, ist die Polizei nur außerhalb geschlossener Ortschaften für die Geschwindigkeitsüberwachung zuständig. In Bühl gebe es im Rahmen der Motorradkonzeption einen Messpunkt an der B 500.

Ein Tag, an dem wir messen und wenige Verstöße haben, ist ein Erfolg. Rüdiger Schaupp, Polizeipressesprecher

Ansonsten werden die mobilen Blitzer an Unfallschwerpunkten aufgestellt. „Unser Betreiben ist, an nachweislichen Unfallschwerpunkten einzugreifen, um für weniger Unfälle zu sorgen.“

Mit Abzocke habe das nichts zu tun. „Ein Tag, an dem wir messen und wenige Verstöße haben, ist ein Erfolg.“ Aus diesem Grund steht Schaupp Blitzerwarngruppen nicht kritisch gegenüber – das Ergebnis sei am Ende das, was zählt, auch wenn die Unfallbelastung auf der Gemarkung Bühl ohnehin relativ niedrig sein.

Weniger Unfälle durch verringerte Geschwindigkeit?

Ähnlich sieht das auch Andreas Bohnert, Ordnungsamtsleiter der Stadt Bühl. „Blitzer-Warngruppen beziehungsweise das Warnen anderer Verkehrsteilnehmer zum Beispiel durch Aufblenden verringert die Zahl der Beanstandungen. Da der fiskalische Aspekt aber nicht im Vordergrund steht, können wir damit leben.“

Als Bußgeldbehörde kann die Stadt Bühl sowohl innerorts als auch außerorts auf der Gemarkung Bühl Geschwindigkeitskontrollen vornehmen, ebenso in Ottersweier. Im vergangenen Jahr wurden etwa 8 500 Verkehrsteilnehmer geblitzt, verrät Bohnert.

Anwohner fordern Radargeräte

Kontrollen werden dabei oft auch von Anwohnern gefordert. Bei hohen Überschreitungen oder wenn mehr als zehn Prozent der Fahrer die Geschwindigkeit überschritten haben, würden die Kontrollen auch wiederholt.

Sich mit einem Warnschild vor einem Blitzer zu postieren, ist übrigens nicht erlaubt – das sei eine Störung der Funktionsfähigkeit der staatlichen Einrichtung der Polizei, erklärt Schaupp. Resistente Blitzer-Warner können sich damit einen Platzverweis einhandeln.