Zahlreiche Institutionen und Unternehmen in der Region sind auf der Suche nach neuen Fachkräften und bieten gute berufliche Chancen. Spätestens seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sind Pflege- und Sozialberufe verstärkt in den Fokus der Gesellschaft geraten. Was hier tagtäglich an wichtiger Arbeit zum Wohle der Menschen geleistet wird, ist nicht zu unterschätzen.

In den verschiedenen Berufen, die unter diese Kategorie fallen, werden neben Fachkenntnissen vor allem Mitgefühl und ein hohes Verantwortungsbewusstsein verlangt. Wer über diese Eigenschaften verfügt, kann hier eine Tätigkeit mit Bedeutung finden und eine Karriere in einem sicheren und systemrelevanten Bereich starten.

Diese Unternehmen bieten spannende Sozial- und Pflegeberufe:

Wer auf der Suche nach einer Stelle in einem der zahlreichen Pflege- und Sozialberufe ist, muss nicht lange schauen: Verschiedene Unternehmen und Institutionen in TechnologieRegion bieten spannende Job-Angebote für alle, die sich beruflich gerne für andere Menschen einsetzen möchten.

Hier findet sich eine Auswahl an Arbeitgebern, die auf der Suche nach motivierten Fachkräften sind und im Gegenzug gute Arbeitsbedingungen und Sicherheit bieten.

BNN Azubiportal Auf dem BNN Azubiportal bnn.de/azubi finden Schüler und Schülerinnen Ausbildungsplätze und duale Studiengänge der Region. Außerdem unterstützt das Portal bei der Berufsfindung: In dem Bereich „Berufe entdecken“ werden über 90 Ausbildungsberufe vorgestellt.

AWO Ortenau

Berufe: Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, Behinderten- und Altenhilfe (m/w/d)

Mailadresse: awo-ortenau@t-online.de

Telefonnummer: 0781 92980

Website: www.awo-ortenau.de

Adresse: Hauptstr. 58, 77652 Offenburg

DRK-Kreisverband Bühl-Achern e.V.

Berufe: Pflegedienstleitung Ambulante Pflege (m/w/d), Pflegefachkräfte (m/w/d), Auszubildende zur/m Pflegefachfrau/Mann (m/w/d), Freiwilliges Soziales Jahr in der Pflege (m/w/d)

Mailadresse: bewerbung@drk-buehl-achern.de

Bewerbungen über http://jobs.drk-buehl-achern.de

Telefonnummer: 07223 9877-616

Website: www.drk-buehl-achern.de

Adresse: Rotkreuzstraße 1, 77815 Bühl

Median Achertal-Klinik Ottenhöfen

Paritätische Schulen

Sozialstation Achern