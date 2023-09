Unter Bäumen in Frieden: Im Wald die letzte Ruhe finden

Das Zwitschern der Vögel, das Rauschen der Blätter und der Duft von Laub: der Wald ist ein Ort, an dem sich viele Menschen wohlfühlen. Hier einmal die letzte Ruhe finden, ist für jeden vierten Deutschen vorstellbar (Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag von Aeternitas e.V., der Verbraucherinitiative Bestattungskultur).

Möglich ist die Bestattung in der Natur im FriedWald Rheinau in Baden-Württemberg im Rheintal. Was den Wald als Beisetzungsort so besonders macht, erfahren Interessierte bei kostenlosen Führungen durch den FriedWald Rheinau.

Erfahrene FriedWald-Försterinnen und -Förster beantworten Fragen rund um FriedWald

Wie sieht eine Grabstätte im FriedWald aus? Was kostet eine letzte Ruhestätte? Wie kann eine Beisetzung gestaltet werden? Bei einer Führung durch den FriedWald Rheinau geben erfahrene FriedWald-Försterinnen und -Förster Antworten auf diese und viele weitere Fragen. Daneben führt der rund einstündige Spaziergang an den schönsten Stellen im Wald, wie zum Beispiel dem Andachtsplatz, vorbei.

Auch zum Thema Vorsorge informieren die Försterinnen und Förster. Denn im FriedWald können sich Menschen bereits zu Lebzeiten ihren Platz für die letzte Ruhe aussuchen. Zu wissen, nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen beigesetzt zu werden, ist für viele ein beruhigender und tröstlicher Gedanke.

Ein Abschied unter freiem Himmel

So individuell wie die Baumgrabstätte können auch Trauerfeiern im FriedWald Rheinau sein. Stille Abschiede im engsten Familienkreis sind ebenso möglich wie Beisetzungen in großer Runde mit musikalischer Begleitung. Die Gestaltung obliegt den Angehörigen. Die Beisetzung so gestalten zu können, wie es sich die verstorbene Person gewünscht hätte, spendet vielen Angehörigen Trost.