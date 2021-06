Fußballerinnen vom SC Sand feiern den Nichtabstieg wie eine Meisterschaft

Lange sah es für den SC Sand in der Frauenfußball-Bundesliga schlecht aus. Der Abstieg drohte. Aber unter dem neuen Trainer Alexander Fischinger startete das Team eine denkwürdige Erfolgsserie.

Aus den Lautsprechern tönte die Queen-Siegeshymne „We are the Champions“. Derweil ließen sich die Spielerinnen des SC Sand auf dem Rasen des Kühnmatt-Stadions nach dem 1:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen von den zugelassenen 250 Zuschauern feiern.

Dabei störte sich niemand daran, dass im Hanauerland nicht die Meisterschaft bejubelt wurde, sondern „nur“ die Vermeidung des Abstiegs aus der Frauenfußball-Bundesliga.

Dass die Sicherung des Klassenverbleibs für den SC Sand am finalen Spieltag letztlich wie ein Titelgewinn zu werten ist, zeigt der Blick in die jüngere Vergangenheit. Nach der 0:4-Niederlage in Frankfurt Mitte April war der SC als Vorletzter akut abstiegsgefährdet. Danach wurde Trainerin Nora Häuptle durch Alexander Fischinger ersetzt.