„Marmorpalast“ am Marktplatz

100 Jahre Stadtrechte: Bomben machten Gaggenau zu dem, was es heute ist

Gaggenau kann nicht mit Prachtfassaden oder Fachwerk glänzen – und trotzdem steckt in der so nüchtern wirkenden Stadt an der Murg jede Menge Geschichte. Eine Bauzaun-Ausstellung gibt nun Einblicke in die vergangenen 100 Jahre Stadtgeschichte.