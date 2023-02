Widerstand gegen Polizeibeamte

18-Jähriger beleidigt und bespuckt Polizei in Gaggenau

Ein alkoholisierter 18-Jähriger hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Gaggenau Polizisten aufgrund eines Streites bei einer Feierlichkeit und eines Platzverweises beleidigt und bespuckt. Familienangehörige sahen sich nicht in der Lage, den jungen Mann aufzunehmen.