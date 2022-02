19-Jähriger fährt in Gaggenau unter Drogen

Die Polizei hat am Dienstag in Gaggenau einen Autofahrer angehalten und festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Auf den Mann warten nun mehrere Anzeigen.

Ein 19-Jähriger ist am Dienstagabend in Gaggenau unter Drogeneinfluss gefahren und muss jetzt mit Konsequenzen rechnen. Um 21.30 Uhr wurde der Autofahrer – zuvor auf der B462 von Gernsbach in Richtung Gaggenau unterwegs – auf einem Parkplatz an der Berliner Straße angehalten, berichtete die Polizei.

Bei der anschließenden Kontrolle wirkte es auf die Beamten, als könnte der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen. Sowohl der Vortest als auch die darauf folgende Blutentnahme bestätigten den Verdacht.

Der 19-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren und wird nun mehrfach angezeigt, da er gegen das Betäubungsmittelgesetz verstieß und unter Drogen mit dem Auto unterwegs war.