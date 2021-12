Es hatte sich bereits eine lange Schlange gebildet, als das mit Schnitzeln vollgepackte schwarze Auto zur ersten Lieferung bei der Gaggenauer Tafel ankam. Am Dienstag lud die Tafel erneut zum Weihnachtsessen ein. Gesponsert von Toni’s Pizzaexpress wurden 220 Essen an Bedürftige aus dem Murgtal verteilt.

„Das Weihnachtsessen findet zum fünften Mal statt“, erklärte Josef Hartmann, Leiter der Tafel. Wie im vergangenen Jahr musste jedoch auf ein gemeinsames Essen im Gemeindehaus St. Josef verzichtet werden.

Stattdessen gab es das Weihnachtsessen zum zweiten Mal „to go“. „Der Festtagsschimmer fällt natürlich etwas weg“, so Hartmann. Unvergleichlich wäre das Weihnachtsessen zum Mitnehmen mit den vielen geselligen Stunden, die man bei den gemeinsamen Essen in den Vorjahren verbracht habe, findet er.

Weihnachtsessen wegen Corona nur zum Mitnehmen

Dieses Jahr war das Weihnachtsessen ursprünglich wieder im Gemeindehaus geplant. Die Räume waren sogar bereits reserviert. „Wir haben erst vor einigen Wochen kurzfristig entschieden, dass es das Essen wieder nur zum Mitnehmen gibt“, bedauerte Hartmann. Natürlich sei die Hoffnung groß, dass das Weihnachtsessen im nächsten Jahr wieder vor Ort stattfinden kann, ergänzte der Leiter der Tafel.

Trotz der abgespeckten Version des Weihnachtsessens kam bei der Ausgabe ein wenig Weihnachtsstimmung auf. Neben einem beleuchteten Weihnachtsbaum und einem Adventskranz sorgte auch ein weiteres kleines Geschenk für Freude bei den Menschen in der Schlange. Durch den Festtagsfonds der Tafel Deutschland konnten – als „besonderes Schmankerl“ – Murgtal Gutscheine zu den Essen beigelegt werden.

Alimaree Deyaa stand ebenfalls in der Schlange und wartete freudig auf das leckere Essen. Der Iraker wohnt momentan in Bad Rotenfels in der Flüchtlingsunterkunft im Ochsen.

Etwa 50 Prozent der Tafelgäste seien Asylsuchende, erklärte Hartmann. „Mein Chef und Stadtrat Heinz Adolph haben mir erzählt, dass das Weihnachtsessen heute stattfindet“, sagte Deyaa. Er war bereits zum zweiten Mal dabei. „Im letzten Jahr hat das mit dem Abholen gut geklappt“, erzählte er. Genau wie zirka 60 weitere Familien und Alleinstehende stellte er sich daher wieder in die Schlange, um das Schnitzel samt Beilagen und Orangen als Dessert bei der Tafel abzuholen.

Gastronom spendiert die Weihnachtsessen für Bedürftige

„Mimmo Agostino hat ein großes Herz“, stellte Hartmann fest. Seit Jahren spendiert der Gastronom die Weihnachtsessen für die Bedürftigen. Gleich zweimal fuhr auch in diesem Jahr das Auto vor, um die zahlreichen Gerichte anzuliefern. Einige vegetarische Essen wurden ebenfalls ausgegeben.

Zur Weihnachtszeit gibt es noch weitere Projekte der Tafel. Durch Geschenkspenden von Mitarbeitern aus dem Mercedes-Benz-Werk in Gaggenau konnten beispielsweise vergangene Woche 170 Päckchen an die Tafel-Kunden ausgegeben werden. Zudem erhält die Tafel in der Adventszeit immer wieder großzügige Lebensmittelspenden, zum Beispiel von Schulen und Kindergärten aus der Umgebung. Gespendet werden dann vor allem lang haltbare Lebensmittel, die in den Tafeln sonst eher selten auftauchen, wie beispielsweise Kaffee oder Tee.