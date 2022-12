44-jährige Frau kommt in Gaggenau von der Fahrbahn ab

Eine Autofahrerin soll am Dienstag von der Fahrbahn abgekommen sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro.

Die 44-Jährige ist am Dienstag in Gaggenau von der Fahrbahn abgekommen. Sie fuhr dabei gegen zwei parkende Autos am Fahrbahnrand, wie die Polizei mitteilte.

Die Autofahrerin fuhr die Murgtalstraße entlang, als sie aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei beschädigte sie zwei andere Fahrzeuge und verursachte einen Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro.