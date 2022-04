57-Jährige missachtet Vorfahrt an einer Kreuzung in Gaggenau und verletzt sich dabei leicht

Bei einer Kollision zwischen zwei Pkws am Montagnachmittag in Gaggenau hat sich eine 57-Jährige leichte Verletzungen zugezogen. Sie missachtete offenbar die Vorfahrt eines 60-jährigen Pkw-Fahrers und stieß mit diesem zusammen.

An der Kreuzung Willy-Brandt-Straße/Theodor-Bergmann-Straße/Hildastraße hat sich am Montagnachmittag in Gaggenau ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws ereignet. Wie die Polizei mitteilte, missachtete eine 57-Jährige die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs.

Die Frau befuhr mit ihrem Opel die Willy-Brandt-Straße und wollte die Theodor-Bergmann-Straße queren. Hierbei missachtete sie offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden 60-jährigen Fahrers. Durch den Aufprall im Kreuzungsbereich wurde der Mann von der Straße abgewiesen und kam auf einer angrenzenden Mauer zu stehen.

Die 57-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 10.000 Euro. Der 57-Jährige zog sich nach derzeitigem Erkenntnisstand keine Verletzungen zu.

Beide Fahrzeuge waren sehr beschädigt und mussten abgeschleppt werden.