79-jährige Radfahrerin kollidiert mit Auto in Gaggenau

Eine Fahrradfahrerin hat am Donnerstagnachmittag in Gaggenau einem 34-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß.

Eine 79-jährige Fahrradfahrerin ist am Donnerstagnachmittag in Gaggenau mit einem Auto kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die Radfahrerin die Fußgänger- und Radbrücke von der Badstraße kommend in Richtung Murgtalstraße.

Hierbei nahm sie einem 34-jährigen Autofahrer bei einem Linksabbiegevorgang die Vorfahrt. Die 79-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Rastatt. An dem Auto und dem elektrischen Fahrrad entstand ein Schaden von insgesamt 2.800 Euro.