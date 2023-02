84-Jährige beschädigt mehrere Autos in Gaggenauer Parkhaus

Ein Autofahrerin ist am Donnerstag in einem Gaggenauer Parkhaus erst gegen eine Absperrung und dann gegen ein geparktes Fahrzeug geprallt.

Eine 84-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen in einem Parkhaus in der Hildastraße die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Bei der Auffahrt zur Parkebene zwei prallte die Frau kurz nach 8.30 Uhr zunächst gegen eine Absperrung, teilte die Polizei mit.

Anschließend stieß die Frau frontal gegen ein geparktes Auto. Die Wucht des Aufpralls schob das geparkte Fahrzeug zudem auf zwei weitere Autos.

Bei dem Unfall verletzte sich die 84-Jährige leicht. An den betroffenen Autos entstand Schätzungen zufolge ein Schaden von insgesamt rund 40.000 Euro. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.