Sanierung noch 2020

Abriss des Pfleiderer-Areals in Gernsbach hat begonnen

In Gernsbach hat am Mittwochnachmittag der Abriss des Pfleiderer-Areals begonnen. Die Investorengruppe Krause will auf dem Grundstück für 62 Millionen Euro Wohnbebauung, zwei Lebensmittelmärkte und Naherholungsflächen errichten. Das mit Chemikalien belastete Areal soll noch in diesem Jahr saniert werden - allerdings nicht vollständig.