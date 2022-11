Offizielle Eröffnung ist am Freitag, 25. November, um 18 Uhr durch Oberbürgermeister Christof Florus. Ein Ensemble der Musikschule Gaggenau begleitet den Startschuss musikalisch.

Im Anschluss spielt das Akustik-Duo Danny & The Boy aus Karlsruhe. Außerdem laden die Gaggenauer Geschäfte am Eröffnungstag zu einem langen Einkaufsabend bis 21 Uhr ein.

Ab dem 5. Dezember können dann Kinder und Erwachsene wieder Alpakas in einem offenen Stall bestaunen. Der Adventsmarkt endet am 11. Dezember.