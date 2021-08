Wenn Walther Meyer die TV-Bilder aus Afghanistan sieht, vor allem die zuletzt chaotischen Szenen rund um den Flughafen in Kabul, werden sofort die Erinnerungen wach. Der Oberstapotheker der Reserve (d.R.), der in Gaggenau-Ottenau wohnt und früher in der Gaggenauer Hauptstraße viele Jahre die Schiller-Apotheke geleitet hat, blickt zurück auf seinen Afghanistan-Einsatz im Jahr 2006.

Damals wie heute, so kritisiert er im BNN-Gespräch, habe es der deutschen Führung am „Plan B“ gemangelt – also an einem Schubladen-Konzept für den Fall, dass die ursprüngliche Strategie nicht aufgeht und plötzlich geändert werden muss.

Die aktuellen Berichte aus Kabul, wo viele afghanische Ortskräfte als frühere Helfer der Bundeswehr aktuell am Flughafen gar nicht zum Abflugbereich durchkommen und um ihr Leben fürchten müssen, registriert er mit einem Kopfschütteln. Bereits im Herbst vergangenen Jahres, als die US-Administration noch unter Präsident Trump ihre Abzugspläne aus Afghanistan öffentlich machte, hätte die deutsche Regierung ihre Exit-Strategie ausarbeiten müssen, sagt Meyer.