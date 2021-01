Mehr Patienten als vor Corona

Alkoholabhängiger in Gaggenauer Suchtklinik: „Mein Hund war der einzige, der immer zu mir gehalten hat“

Durch Corona steigt der Alkohol-Konsum. In der Fachklinik Fischerhaus sind deshalb mehr Patienten in Behandlung. Ein Patient aus Bayern setzte sogar sein Leben aufs Spiel, um in die Klinik zu kommen.