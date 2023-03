Alle vier OB-Kandidaten zusammen im Gespräch über die drängenden Themen in Gaggenau. Das gibt es beim Wahlforum von BNN und BT am Mittwochabend in der Jahnhalle.

Wie soll es in den nächsten acht Jahren weitergehen? Diese Frage interessiert viele Gaggenauer im Vorfeld der Oberbürgermeisterwahl. Beim gemeinsamen Wahlforum von BNN und BT am Mittwochabend werden die Kandidaten dazu Stellung beziehen müssen: 90 Minuten lang fühlen Swantje Huse und Thomas Senger den vier OB-Kandidaten auf den Zahn.

Darüber hinaus erreichten mehr als 50 Zuschriften, oft gleich mit einer Vielzahl von Fragen an die Bewerber um das höchste Amt der Stadt, die Redaktion in den vergangenen Tagen. Die Leserfragen moderiert Thomas Riedinger.

Auch vor der Veranstaltung gibt es noch die Möglichkeit, Fragen auf bereit gelegten Karten einzureichen. Beginn der Diskussion ist um 19 Uhr, Einlass bereits um 18 Uhr. Die GroKaGe sorgt an dem Abend für Getränke.

Es gibt viele Themen, die Gaggenau aktuell bewegen. Thomas Senger, Redakteur und Moderator

Das Containerdorf für Flüchtlinge am Traischbachstadion, Konzepte gegen ein Aussterben der Innenstadt und Perspektiven für die Jugend, um brennende Autos und prügelnde Mädchenbanden nicht zum Dauerzustand werden zu lassen: „Es gibt viele Themen, die Gaggenau aktuell bewegen“, sagt Moderator Thomas Senger im Vorfeld der Veranstaltung und setzt auf eine spannende Auseinandersetzung mit den Kandidaten.

Vier an der Zahl sind es, nachdem zwei weitere Bewerber nicht die erforderliche Anzahl von 50 Unterstützerunterschriften zusammenbringen konnten.

Und alle vier OB-Kandidaten haben die Teilnahme an der Diskussion angekündigt. Auf der Bühne stehen damit der amtierende Oberbürgermeister Christof Florus, sein Stellvertreter im Rathaus Michael Pfeiffer, Metallbauer und Fußballjugendtrainer Sven Kimmig sowie Friseurmeister Savas Turanci.

Oberbürgermeisterwahl in Gaggenau: Vier Kandidaten gehen ins Rennen

Florus trat 2007 erstmals zur Wahl an und siegte gegen den amtierenden Oberbürgermeister Michael Schulz (CDU) im zweiten Wahlgang mit 44,66 Prozent. 2015 stellte sich Florus erneut zur Wahl und erhielt – ohne Gegenkandidaten – 95,13 Prozent der abgegebenen Stimmen. Jetzt möchte der 66-Jährige ein drittes Mal für acht Jahre ins Gaggenauer Rathaus einziehen. Florus ist parteilos, ist im Kreistag aber Teil der Fraktion der Freien Wähler.

Seit 2015 ist Pfeiffer der amtierende Bürgermeister von Gaggenau und damit erster Stellvertreter des OB. Pfeiffer wurde im Februar vom Gemeinderat im Amt des Bürgermeisters (Erster Beigeordneter) bestätigt. Kurz danach gab der 60-Jährige seine Kandidatur um das Oberbürgermeisteramt bekannt. Pfeiffer ist parteilos, gehört im Kreistag aber der Fraktion der SPD an. In Gaggenau unterstützt die SPD-Fraktion im Gemeinderat Pfeiffers Kandidatur.

Politisch bisher nicht in Erscheinung getreten sind die weiteren Bewerber Sven Kimmig und Savas Turanci. Gleichwohl sind beide vielen Gaggenauern ein Begriff.

Kimmig ist Metallbauer. Vor allem aber ist er als Jugendfußballtrainer beim SV Bad Rotenfels aktiv. Der gebürtige Gaggenauer ist 41 Jahre alt und Vater zweier Kinder im Kindergarten und Schulalter. Er tritt als parteiloser und unabhängiger Kandidat an.

Turanci ist Friseurmeister und den meisten Gaggenauern eher unter seinem Vornamen Savas bekannt. Er betreibt seit 23 Jahren den Salon Haarkult in der Innenstadt. Der 49-Jährige wurde in Heidelberg als Sohn türkischer Einwanderer geboren, ist unverheiratet und seit kurzem Hundebesitzer. Auch er tritt parteilos und unabhängig an.

Die Gelegenheit, alle Kandidaten zusammen auf der Bühne und nicht nacheinander zu erleben, gibt es sonst nicht. Thomas Senger, Redakteur

Die direkte Auseinandersetzung mit Themen, aber auch mit ihren Mitbewerbern machen das Wahlforum aus. „Die Gelegenheit, alle Kandidaten zusammen auf der Bühne und nicht nacheinander zu erleben, gibt es sonst nicht“, freut sich Redakteur und Moderator Thomas Senger auf das neue Angebot von BNN und BT.

Denn bei der städtischen Kandidatenvorstellung eine Woche später, am Donnerstag, 23. März, stehen die OB-Kandidaten nacheinander am Mikrofon. Beginn ist hier ebenfalls um 19 Uhr in der Jahnhalle.

Wahltermin ist am 2. April

Wie sich die Kandidaten schlagen, welche Schwerpunkte sie setzen und zu welchen Themen sie womöglich noch keine Ideen vorweisen können, dass erfahren unsere Leser noch am Abend selbst auf bnn.de. Kurzinterviews mit allen Diskussionsteilnehmern gibt es außerdem auf Instagram zu sehen. Und die ausführliche Berichterstattung am Folgetag in den Lokalausgaben von BNN und BT.

Wer sich mit seinen Ideen durchsetzen kann, wird sich dann am 2. April zeigen. Insgesamt haben 23.461 Gaggenauer die Möglichkeit darüber abzustimmen, wer künftig ihr Oberbürgermeister sein soll.

Bei diesem ersten Wahlgang muss einer der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, also mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen. Sollte das keinem der vier Bewerber gelingen, wird es am 23. April eine sogenannte Neuwahl geben. Sie heißt so, weil sich auch neue Kandidaten als im ersten Wahlgang aufstellen lassen können oder Kandidaten aus dem ersten Wahlgang die Möglichkeit haben, ihre Bewerbung zurückzuziehen.