Tanja Hornung ist alleinerziehend und führt in Rastatt ihr eigenes Nagel- und Kosmetikstudio. Von der Politik ist sie enttäuscht. Sie fordert, dass Alleinerziehende genauso anerkannt werden wie traditionelle Familien.

Durch das Berufsverbot während der Corona-Pandemie hat Tanja Hornung fast die Hälfte ihrer Kunden verloren. „Das war psychische Folter“, sagt die Kosmetikerin. Sie berichtet von Kollegen, die keine Kunden mehr haben, von Kollegen, die depressiv geworden sind. „Ich hab’s meinem Lebensweg zu verdanken, dass ich nach vorne schaue und nicht aufgebe. Der Kampf, als Alleinerziehende wieder auf die Füße zu kommen, macht einen stark.“

Ihre neonpinken Fingernägel leuchten im Sonnenlicht, das durch die geöffnete Balkontüre fällt. Auf manchen Nägeln glitzert es sogar. Die Lippen sind rot und die blonden Haare in einem Dutt zusammengefasst. Tanja Hornung ist 43 Jahre alt. Mit ihrem 16-jährigen Sohn lebt sie in dem Haus ihrer Eltern in Gaggenau.

In Rastatt führt Hornung ihr eigenes Kosmetik- und Nagelstudio. Sie sagt: „Den Schweiß, den Mut, die Tränen, den Willen, die Kraft – das sieht niemand.“