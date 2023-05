Der neue Oberbürgermeister von Gaggenau ist am Montagabend offiziell in sein Amt eingeführt worden. Die Amtseinführung und Verpflichtung von Michael Pfeiffer fand bei einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats statt.

In seiner Rede stellte Pfeiffer einen zentralen Gedanken in den Mittelpunkt: „Gaggenau gemeinsam gestalten.“ Diese „neue 3-G-Regel“, so Pfeiffer, könne nicht nur als Wunsch oder eine Einladung aufgefasst werden: „Deutlicher ausgesprochen ist es eine Aufforderung und eine Zielbeschreibung.“ Mit einem „Wir in Gaggenau“-Gefühl könnten die Herausforderungen der Gegenwart gemeistert werden.

Regierungspräsidentin Sylvia Felder erinnerte an Pfeiffers Wahlsieg am Palmsonntag: Der Sieg sei fulminant und erdrutschartig gewesen – doch vor allem: „Verpflichtung für diese Stadt und diese Aufgabe.“ Pfeiffer habe einen Vertrauensvorschuss von den Bürgern erhalten. Seine Verpflichtung auf das Amt des Oberbürgermeisters durch den Gemeinderat sei ein Zeichen der Eigenverantwortung, der starken Stellung der Kommune, denn der OB werde aus der Mitte der Bürgerschaft heraus folglich von den Bürgern in sein Amt eingeführt: „Diesen ist das Amt, die Aufgabe verpflichtet.“

Landrat würdigt Michael Pfeiffers bisheriges Wirken

Landrat Christian Dusch (CDU) würdigte Pfeiffers bisheriges Wirken: „Als Landrat habe ich mit Ihnen bereits in vielen Bereichen vertrauensvoll zusammengearbeitet. Sie wussten als Beigeordneter die Interessen der Stadt Gaggenau einzubringen, behielten dabei aber als Kreisrat auch immer die Anforderungen des Landkreises im Blick. So gelang es uns bisher stets, konstruktive Ergebnisse gemeinsam zu erarbeiten.“

Pfeiffer war am 2. April zum neuen Oberbürgermeister gewählt worden. Im ersten Wahlgang kam er auf 62,3 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,4 Prozent. Auf den bisherigen Amtsinhaber Christof Florus entfielen 24,7 Prozent, auf Sven Kimmig 10,1 Prozent und auf Savas Turanci 2,1 Prozent.

Michael Pfeiffer war seit 2015 Erster Beigeordneter im Gaggenauer Rathaus. Zuvor war er Leiter der Abteilung für Tiefbau, Umwelt und Verkehr in der Stadtverwaltung Bühl.